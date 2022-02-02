“أفاتار ثلاثي الأبعاد” ميزة جديدة تقدمها ” Meta ” على انستجرام

وفرت شركة Meta ، الشركة الأم لـ فيس بوك ، أفتار ثلاثي الأبعاد إلى قصص Instagram والرسائل المباشرة (DMs)، حيث يقول Meta إن طرح الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد الجديدة هو خطوة مبكرة نحو جعل metaverse حقيقة واقعة.

وتُعرِّف الشركة metaverse على أنه عالم رقمي مترابط، عالم يربط بين VR و AR ، بالإضافة إلى منصات مألوفة مثل هاتفك وجهاز الكمبيوتر، وتقدم الصور الرمزية للناس المزيد من الطرق للتعبير عن أنفسهم، وقد أضافت Meta أشكال وجه جديدة وأجهزة مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه قام بتعديل تظليل الجلد لجعل الصور الرمزية أكثر واقعية.

وتقوم Meta أيضًا بطرح أفاتار ثلاثي الأبعاد محدثة على فيس بوك و Messenger، باستخدام الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد ، يمكن للمستخدمين الظهور كشخصيات افتراضية عبر التطبيقات عبر الملصقات ومشاركات التغذية وصور الملف الشخصي على فيس بوك والمزيد.

ويعد الأفاتار ثلاثي الأبعاد متاح حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتقول الشركة أن الصورة الرمزية للمستخدم ستدخل تلقائيًا البعد الثالث كجزء من هذا التحديث.

وقالت فيس بوك “منذ الكشف عن رؤيتنا طويلة المدى للميتافيرس في Connect 2021 ، واصلنا بناء هذا التطور التالي للتكنولوجيا الاجتماعية، والبناء نحو مستقبل حيث يمكنك الجلوس في نفس الغرفة مع أحبائك الذين هم في الواقع على بعد آلاف الأميال أو العمل بشكل طبيعي مع فريق موهوب يمتد عبر العالم، “كتب Aigerim Shorman ، المدير العام لشركة Meta للصور الرمزية والهوية.