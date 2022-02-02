“أدبي جدة” و”جمعية الثقافة” يكرمان السريحي

جدة ـ خالد بن مرضاح

يكرم النادي الأدبي الثقافي بجدة بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون يوم غدٍ، الناقد الأديب الدكتور سعيد السريحي، وذلك في إطار الشراكة بين الجمعية والنادي الهادفة إلى التكامل الثقافي في جدة وتكريم الرواد الذين أثْروا الوسط الأدبي والثقافي.

ويعد الدكتور السريحي شخصية ثقافية وأدبية بطرحه الفكري الذي يحمل رسالة سامية، لها أهداف نبيلة لتعميق المعرفة والوعي والارتقاء بالفكر العربي، ليتجاوز النمطية السائدة ويمارس دوره الحضاري في التنمية على جميع المستويات.

وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، أن النادي يسعى دائمًا إلى تكريم الرواد الذين أثروا الوسط الأدبي والثقافي بنتاجهم ومشاركاتهم، منوهًا بجهود الدكتور السريحي ومشاركاته وتواصله الذي لا ينقطع مع النادي.

من جهته أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، أن حفل تكريم السريحي يأتي معبرًا عن إستراتيجية التعاون البناء بين النادي الأدبي بجدة وجمعية الثقافة والفنون للارتقاء بالمشهد الثقافي، وتكريم الرموز والرواد. يذكر أن النادي والجمعية شرعا في طباعة كتاب عن السريحي، شارك فيه عدد من النقاد والأدباء من داخل المملكة وخارجها، وسيتخلل حفل التكريم ندوة يشارك فيها هاشم الجحدلي والدكتور عبدالله الخطيب والدكتور عادل خميس ويدير الندوة الإعلامي سعد زهير.