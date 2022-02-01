يوم للثقافة السعودية في باريس

باريس ـ البلاد

أقامت حرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فاطمة الرويلي، حفل استقبال بعنوان “يوم الثقافة السعودية”، حضره عدد من سيدات المجتمع الفرنسي وزوجات السفراء المعتمدين في فرنسا.

وألقت الرويلي خلال الحفل كلمة ترحيبية بالمشاركات، مشيرة إلى ما تمر به المملكة من نهضة واسعة في إطار رؤية 2030 والتطور الاجتماعي والثقافي الواسع الذي تشهده. وتضمن برنامج الحفل عرضاً لنماذج من إرث المملكة الحضاري المسجل في اليونسكو كتراث عالمي، ونبذة عن تاريخ القهوة السعودية، وكيفية تحضيرها، وعينات من التمور والأطباق السعودية التقليدية، فيما قدمت إحدى الفنانات الفرنسيات المشاركات في فعاليات مهرجان العلا الثقافي نبذة عن تجربتها خلال زيارتها للمملكة.