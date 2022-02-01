تجربة عائلية مميزة لزوار بطولة السعودية الدولية للقولف

جدة- خالد مرضاح
سيحظى زوّار بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، بتجربة متميّزة تتمثّل بمشاركتهم في نزهة خاصة تُقام على هامش البطولة وتستمر لمدة أربعة أيام، وتقدم خلالها فرصة رائعة لمتابعة أحداث البطولة، التي يتنافس فيها أبرز نجوم القولف العالميين. وتوفر الفعالية للجميع فرصة الاستمتاع بباقة من العروض الترفيهية، فضلاً عن تجارب طعام خاصة ضمن أجواء مميزة.
وتُقام الفعالية في الفترة من 3 إلى 6 فبراير، وتتيح للعائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بباقة من أشهى الوجبات والتي تقدمها مجموعة من أفضل عربات الطعام في المملكة، في منطقة معدّة للتنزه وسط المساحات العشبية في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وسيتم تقديم ملاءة مجانية للزوار حسب أسبقية الحضور أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، ليحظوا بفرصة الاسترخاء في واحدةٍ من 6 مناطق مذهلة ومحاطة بالأشجار تتوزع في أرجاء ملعب القولف، وتقدم إطلالات مذهلة على البحر الأحمر. كما ستتيح النزهة للضيوف فرصة الاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة، بالإضافة إلى المشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايك أوليفر، مدير بطولة السعودية الدولية: “الأجواء التي يوفرها ملعب ونادي رويال غرينز الذي يمتد على أحد أجمل الشواطئ في المملكة والشرق الأوسط، بمحاذاة البحر الأحمر مميزة، وستدعم النزهة وأنشطتها على مدار 4 أيام تلك الأجواء وتمنح الجميع تجربة مميزة”.
وأضاف أوليفر: “يقع ملعب ونادي رويال غرينز في إحدى أجمل المناطق في المملكة إن لم تكن في الشرق الأوسط، وسيكون قضاء الوقت هناك والتقاط الصور التذكارية أمراً ممتعاً. وجهزنا للفعالية عدداً كبيراً من عربات الطعام التي ستقدّم أشهى المأكولات ضمن مجموعة من صناديق النزهات المخصصة لحاملي التذاكر، مما يتيح لهم الاستمتاع مع أحبائهم بنزهةٍ مميزة في ملعب القولف، ومتابعة فعاليات البطولة”.