منتخب عمان يتعادل مع أستراليا في تصفيات المونديال

متابعة- علي معيض
تعادل منتخبا عمان وأستراليا 2-2 مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر.
سجل جايمي مكلارين (15 من ضربة جزاء) وآرون موي (79) هدفي أستراليا، في حين أحرز عبدالله فواز (54 و89 من ضربة جزاء) هدفي عمان.
وضمن ذات المجموعة، فازت اليابان على السعودية 2-0 على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، وفيتنام على الصين 3-1 على ستاد ماي دينه في هانوي.
وحافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 18 نقطة لليابان و15 لأستراليا و8 لعمان و5 للصين و3 لفيتنام.
وتقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة يوم 24 مارس المقبل، حيث تلتقي الصين مع السعودية في الإمارات، وأستراليا مع اليابان، وفيتنام مع عمان.