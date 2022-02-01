مؤتمر دولي لتعزيز الصحة في المجتمعات التعليمية

الرياض ـ البلاد

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس المؤتمر الدولي الأول لتعزيز الصحة في المجتمعات التعليمية، بعنوان “تعزيز الصحة لأجيال المستقبل”، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

كما أطلقت الجامعة برنامج “صحة نورة”؛ بوصفها أول مدينة جامعية معززة للصحة في دول الإقليم باعتماد من منظمة الصحة العالمية. وألقت وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية، الدكتورة ريم الوهيبي، كلمة أوضحت فيها: “أنّ هذا البرنامج يتواءم مع إستراتيجيات الجامعة، والرؤية السعودية 2030 نحو مجتمعٍ صحي، ويُعنى بصحة المجتمع مفهوم الصحة الشامل النفسي والاجتماعي والعضوي، من خلال التكامل بين المعارف والخبرات، وتحفيز مجتمع الجامعة بمختلف التخصصات والكليات والأقسام، للمشاركة في تحسين قضايا المجتمع الصحية وتحقيق أهدافه الإستراتيجية، التي تضمن للمجتمع الأكاديمي جودة حياة جامعية، وتوفير بيئة صحية آمنة”.