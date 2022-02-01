سفاري 44 في العلا.. وبينالي الدرعية بانتظار الزوار

جدة ـ ياسر بن يوسف

نجحت السياحة في المملكة العربية السعودية بفضل مقوماتها الطبيعية وأنشطتها النوعية المختلفة، في جذب السياح والزوار من الداخل والخارج، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر عدد من الفعاليات العالمية.

خلال شهر فبراير الجاري ستشهد المملكة حزمة من البرامج العالمية وهي تتمثل في النسخة الثالثة لبطولة “كأس السعودية” المقرر إقامتها في الرياض بين 25 و26 فبراير المقبل؛ وهي أغلى سباقات الخيل في العالم، إذ يشارك فيها العديد من مُلاك الخيل والفرسان من قارات مختلفة من جميع أنحاء العالم.



كما يستطيع السائح زيارة النسخة الأولى من بينالي الدرعية للفن المعاصر، الذي يعرض أعمالًا لأكثر من 60 فناناً من المملكة ومختلف دول العالم في الدرعية، مدينة الفنون والتراث، واستكشاف التحول الاجتماعي تحت عنوان “تتبّع الحجارة”.

كما يتيح للزوّار الدخول في قلب المشهد الفني المعاصر المتنامي في المملكة، وهو المثال الأكثر ديناميكية في الخليج على الإمكانات التحويلية للفنّ.

ويمكن لعشاق الإثارة والتحدي، الذهاب إلى العلا، لتجربة “فيا فيراتا”؛ وهي عبارة عن سلسلة من التحديات تشمل التسلق والمشي على الجسور المعلقة؛ التي تتضمن الكثير من الإثارة على طول الطريق، وخلال رحلة الزوار المغامرين سيتم استخدام نظام أمان يسمح لهم بالتنقل والاستكشاف بحرية على طول الطريق خلال تجربتهم. كما تنظم في مدينة العلا كذلك خلال فعالية “سفاري 44” التي تمنح السائح والزائر فرصة الاستمتاع بمغامرة رائعة في قلب محمية “شرعان” الطبيعية في الطريق إلى الرقاصات، والاستماع إلى ما يخبرك به المرشد عن هذه المناطق البكر خلال رحلة مفعمة بالحيوية.

فيكا تنطلق فعاليات سباق “طواف السعودية” بموسمه الثاني ، ويُعد السباق أحد سباقات المراحل المُدرجة في تقويم الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والمُعتمدة من الاتحاد السعودي للدراجات، ويستضيف لهذا العام 16 فريقًا دوليًا.

يذكر أن منصة “روح السعودية” أدت من خلال “تقويم الفعاليات والمواسم”؛ الذي أطلقته في سبتمبر الماضي، دورًا في إبراز الوجهات السعودية السياحية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهمت بشكل مباشر في ترويج الوجهات المختلفة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.