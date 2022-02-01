الرياضة حجازي يبدأ علاج “الضامة” في ميونيج

جدة- البلاد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، عن تعرض المدافع الدولي أحمد حجازي لاعب نادي الاتحاد السعودي، لإصابة في العضلة الضامة، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية للاعب. وقد تعرض أحمد حجازي لإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب المغرب في الدور ربع نهائي من بطولة الأمم الإفريقية ، حيث سيغادر اللاعب إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي في أحد المراكز المتخصصة هناك.