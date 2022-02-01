تفعيل النظام الصحي الإلكتروني في ٥٠ مركزاً صحياً بمكة

مكة المكرمة : البلاد

نجح التجمع الصحي بمكة المكرمة بتفعيل النظام الصحي الإلكتروني في المراكز الصحية التابعة له بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة بتطبيق النظام في 50 مركزاً صحياً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة التنفيذية لتقنية المعلومات والخدمات الرقمية والإدارة التنفيذية للصحة العامة لتحقيق مستهدفات التحول.

ويسهم النظام في تسهيل خدمة المرضى والممارسين الصحيين، ورفع جودة البيانات وترابطها ومساعدة متخذي القرارات، كما أن النظام مرتبط مع الأنظمة الصحية الحكومية مثل تطبيق موعد، والإجازة المرضية، وسجل التطعيمات الوطنية، ونظام وصفتي، ومركز المعلومات الصحي الوطني، والمرصد الصحي الوطني.