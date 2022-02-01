المحليات

تفعيل النظام الصحي الإلكتروني في ٥٠ مركزاً صحياً بمكة

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       1 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

نجح التجمع الصحي بمكة المكرمة بتفعيل النظام الصحي الإلكتروني في المراكز الصحية التابعة له بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة بتطبيق النظام في 50 مركزاً صحياً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة التنفيذية لتقنية المعلومات والخدمات الرقمية والإدارة التنفيذية للصحة العامة لتحقيق مستهدفات التحول.

ويسهم النظام في تسهيل خدمة المرضى والممارسين الصحيين، ورفع جودة البيانات وترابطها ومساعدة متخذي القرارات، كما أن النظام مرتبط مع الأنظمة الصحية الحكومية مثل تطبيق موعد، والإجازة المرضية، وسجل التطعيمات الوطنية، ونظام وصفتي، ومركز المعلومات الصحي الوطني، والمرصد الصحي الوطني.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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