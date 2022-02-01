تعاون لتأهيل وتوظيف 236 متدرباً ومتدربة ضمن مبادرة “مستقبلك سياحة”

الرياض : البلاد

وقعت وزارة السياحة مذكرة تعاون مع فندق الريتز كارلتون الرياض اليوم، لتعزيز التعاون المشترك بينهم لدعم برامج التدريب والتوطين بقطاع السياحة.

ومثل الوزارة خلال التوقيع مدير توطين الوظائف السياحية بندر السفير، فيما مثل الفندق المدير العام محمد مرغلاني، بحضور وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المهندس محمد معين بشناق، وعدد من المسؤولين.

وأكد السفير أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الجهود البارزة التي تقودها الوزارة لتأهيل وتطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي عبر برامج تدريب نوعية ستسهم -بإذن الله- في زيادة مستويات التوطين بالقطاع خاصة.

من جانبه أشار مدير الفندق إلى حرص الشركة على استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها، مشيدًا بأن المذكرة تحقق التكامل وتوحد الجهود في العديد من مجال التطوير والتدريب المنتهية بالتوظيف.

وستقوم وزارة السياحة بموجب المذكرة بتقديم الدعم للفندق ضمن مبادرة “مستقبلك سياحة”، من خلال تأهيل عدد من موظفي الفندق في المعاهد السياحية المتخصصة.