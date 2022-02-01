بدء أعمال مشروع النقل العام بحاضرة الدمام والقطيف

الدمام ـ حمود الزهراني

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، أمس ، أعمال مشروع النقل العام في حاضرة الدمام والقطيف، الذي جرى تدشينه الاسبوع الماضي وأوضح أمين المنطقة، المهندس فهد الجبير، أن المشروع سيخدم أكثر من 5 ملايين راكب سنويًا من خلال 212 محطة موزعة على أهم المواقع الحيوية، لافتًا إلى أن المشروع يُعد النواة الأولى لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة الشرقية.

وأكد أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع التطويرية والتنموية التي تُطلقها أمانة الشرقية، بهدف تغيير نمط الحياة وأنسنة المدن، مبينًا أن المشروع يسعى إلى تطوير أنظمة النقل تنميةً للقطاع التجاري والناتج الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى السلامة، وتوفير الطاقة، وتخفيف الأثر السلبي على البيئة. ولفت إلى أن المشروع يراعي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتسهيل الحركة للسكان وتقليل الازدحام من خلال تشغيل 77 حافلة حديثة موزعة على 8 مسارات بطول يبلغ 400 كيلومتر طولي.

يذكر أن خدمة النقل العام ستعمل على مدار 18 ساعة يوميًا من الساعة 5:30 صباحًا حتى 11:30 مساءً، وستوفر أنظمة متطورة وسهلة الاستخدام لبيع التذاكر ولوحات مواعيد التشغيل في نقاط التوقف الرئيسية، إضافةً إلى تجهيزات لذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن بالحافلات والمحطات.