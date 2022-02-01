الهلال وأحد في أقوى مواجهات ربع نهائي كأس وزارة الرياضة للسلة

اختتمت يوم أمس منافسات دور ١٦ من بطولة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة، وقد أسفرت النتائج عن فوز الاتحاد على النور ٨٣/ ٥١، والأهلي على السلام ٨٩/ ٨٣، والنصر على الصفا ٨٢/ ٥٠، والهلال على النهضة64/95
وأحد على التعاون ١٠٤/ ٦٩، والأنصارعلى العدالة ٨٠/٥٢، والوحدة على أبها ٩٥/٦٨.
وبذلك سيلتقي في دور الثمانية للبطولة الهلال – أحد، والنصر – الأهلي، والوحدة – الأنصار، وينتظر الاتحاد الفائز من الفتح وضباء.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م