الرياضة الهلال وأحد في أقوى مواجهات ربع نهائي كأس وزارة الرياضة للسلة

جدة- البلاد اختتمت يوم أمس منافسات دور ١٦ من بطولة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة، وقد أسفرت النتائج عن فوز الاتحاد على النور ٨٣/ ٥١، والأهلي على السلام ٨٩/ ٨٣، والنصر على الصفا ٨٢/ ٥٠، والهلال على النهضة64/95

وأحد على التعاون ١٠٤/ ٦٩، والأنصارعلى العدالة ٨٠/٥٢، والوحدة على أبها ٩٥/٦٨. وبذلك سيلتقي في دور الثمانية للبطولة الهلال – أحد، والنصر – الأهلي، والوحدة – الأنصار، وينتظر الاتحاد الفائز من الفتح وضباء.