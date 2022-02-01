القصاص من مواطن قتل آخر طعنا بسكين

الخرج : البلاد

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض.

وجاء في البيان “أقدم / شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل – سعودي الجنسية – على قتل / مسفر ابن سعد بن مبارك الدوسري – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاءفي محافظة الخرج بمنطقة الرياض”.