القصاص من فلسطيني قتل مواطنا ضرباً بسلسلة حديد ومفتاح عجل

جدة : البلاد

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بمحافظة جدة حُكم القتل قصاصاً بـ / هيثم صبح محمد الهسي -فلسطيني الجنسية- إثر اقدامه على قتل/ عيدان بن محمد ابن حسن الزهراني -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحُكم من مرجعه, ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني, وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.