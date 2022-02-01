القصاص بجانٍ قتل مواطناً في جدة

جدة : البلاد

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وجاء في البيان “أقدم / إبراهيم سيد إبراهيم منصور -مصري الجنسية- على قتل/ عبدالله بن محمد بن محمد علي خان -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً, وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا،ً وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجانياليوم الثلاثاء بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة”.