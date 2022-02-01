الإنجليزي كايسي: قوة المشاركين تعكس طموح بطولة السعودية الدولية للقولف

جدة- خالد مرضاح
أوضح لاعب القولف الإنجليزي بول كايسي أن قوة الأسماء المشاركة في بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، تعكس الطموح الكبير الذي تمتلكه قولف السعودية لمستقبل الرياضة.
وتحدّث كايسي خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة صباح اليوم عن استعداداته مع اقتراب موعد انطلاق البطولة المرتقبة، التي يحتضنها ملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 3 حتى 6 فبراير.
وأشار الإنجليزي، الذي شارك في منافسات بطولات الجولة الأوروبية وجولة بي جي أيه، والحاصل على لقب بطولة رايدر 3 مرات، إلى أن جهود قولف السعودية واستضافتهم لنخبة لاعبي القولف العالميين هو دليل واضح على سعيهم لتطوير الرياضة ووضعها في مقدمة خارطة القطاع الرياضي محلياً.
وقال كايسي: “الترتيبات والأجواء المحيطة على أكمل وجه، وقائمة الأسماء المشاركة قوية جداً، وهو ما يدل على طموح جميع منسوبي هذه البطولة. كل اللاعبين المتواجدين هنا بإمكانهم الشعور بذلك”.
في حين قال التايلندي جاز جانواتانانوند: “ما تقوم به المملكة من جهود لتطوير رياضة القولف وشراكتها مع الجولة الآسيوية هو أمر مهم للمنطقة وأنا سعيد جداً لرؤية ذلك”.
وبمجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الجولة الآسيوية وقدره 5 ملايين دولار أمريكي، سيتنافس نخبة من ألمع اللاعبين العالميين في رياضة القولف إلى جانب مجموعة من نجوم المستقبل في ساحة القولف الآسيوية لتحقيق اللقب والحصول على أكبر حصة في الحدث العالمي الذي يُعد الأول تحت إطار شراكة تمتد لعشر سنوات بين قولف السعودية والجولة الآسيوية.
وعقد شو مين ثانت – الرئيس التنفيذي للجولة الآسيوية – مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق إلى جانب أسطورة القولف غريغ نورمان وصرّح قائلاً: “إنها فرصة كبيرة بالنسبة لنا في الجولة الآسيوية أن يرتبط اسمنا ببطولة تمتلك سمعة دولية مميزة وأحد أهم بطولات روزنامة العام مثل بطولة السعودية الدولية”.
وأضاف ثانت: “هناك 50 لاعبا من الجولة الآسيوية وجميعنا سعداء بالتواجد هنا في جدة للمشاركة في البطولة والاحتفاء بانطلاق أولى بطولات روزنامة 2022”.
في حين قال الأمريكي زاندر شوفلي: “من الرائع التواجد هنا في المملكة والمشاركة في بطولة السعودية الدولية، قائمة اللاعبين المشاركين قوية، واللعب ضد الأفضل هو الأمر الذي يسعى إليه كل لاعب. لقد تمرنت اليوم للمرة الأولى على أرضية رويال غرينز وهو بالفعل ملعب جميل جداً وكانت هناك رياح قوية صعّبت عملية تنفيذ الضربات بشكل جيد في الحصة التدريبية اليوم، ولكن أرجو أن تكون الأجواء صافية في البطولة”.