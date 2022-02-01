الأهلي المصري يصل أبوظبي للمشاركة في مونديال الأندية

متابعة- هاني البشر
وصلت اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة بعثة نادي الأهلي المصري، صاحب الأرقام القياسية في الدوري المصري وقارة أفريقيا، وذلك قُبيل موعد انطلاق أولى مبارياته في كأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™ يوم السبت 5 فبراير.
وتحت قيادة المدرّب بيتسو موسيماني، سيُشارك نادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية FIFA للمرة السابعة، ليكون ثاني أكثر الفرق مشاركةً في هذه البطولة. يدخل النادي الأهلي البطولة بثقة كبيرة؛ إذ يتطلّع لتحقيق الإنجاز نفسه أو حتى تجاوزه هذه المرة، ليكون الأهلي أول الفرق الأفريقية التي تفوز بلقب كأس العالم للأندية FIFA في التاريخ.
تأتي مشاركة الأهلي في البطولة إثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021 للمرة العاشرة في تاريخه، ليخوض المنافسة أمام مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم)؛ وتشيلسي الإنجليزي (ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)؛ وبالميراس البرازيلي (ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم)؛ والهلال السعودي (ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم). ولتكتمل قائمة الفرق السبعة المشاركة، ينضم إلى البطولة كُلٌّ من نادي إيه إس بيراي بطل الدوري التاهيتي (ممثل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم)؛ ونادي الجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي، اللذان سيتواجهان على استاد “محمد بن زايد” يوم الخميس 3 فبراير.
كما وصل فريق مونتيري المكسيكي إلى العاصمة الإماراتية قبل يوم واحد من النادي الأهلي، ليلتقي الفريقان في الجولة الثانية في استاد “آل نهيان” يوم 5 فبراير 7.30 بتوقيت مكة المكرمة. الجدير بالذكر أنّها ستكون المشاركة الخامسة لنادي مونتيري في بطولات كأس العالم للأندية FIFA، علماً أنّ بطل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم أنهى مشاركتيه عامي 2012 و2019 في المركز الثالث.
ويمتلك المدير الفني خافيير أجيري خبرة واسعة بالنادي الأهلي المصري، لا سيما وأنّه تولى منصب المدير الفني للمنتخب المصري بين عامي 2018-2019، كما أن لدى المدرب المرموق ذي الـ 63 عاماً الكثير من الذكريات في دولة الإمارات، أبرزها فوزه سابقاً بكأس رئيس الدولة ولقب الدوري الإماراتي خلال تجربته مع نادي الوحدة من أبوظبي.
من جانبه، أشار إدسون جوتيريز، الظهير الأيمن لنادي مونتيري، أنّه يتطلع قُدماً لبدء منافسات البطولة. وقال: “نشعر بأنّنا بحالة جيّدة ولدينا الحافز القوي لتقديم أداء رائع. أتينا إلى هُنا بهدف تحقيق حلمنا بالفوز بالبطولة، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الحلم”.
ويتأهل الفائز في هذه المباراة إلى أولى مواجهات الدور نصف النهائي التي تُقام يوم الثلاثاء 8 فبراير، حيث يلتقي الفائز مع نادي بالميراس البرازيلي لحجز مكان في المباراة النهائية التي يستضيفها استاد “محمد بن زايد” يوم السبت 12 فبراير الساعة7.30 بتوقيت مكة المكرمة. وبحسب قُرعة البطولة، يُواجه الفائز من مباراة الجزيرة ونادي إيه إس بيراي، نادي الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الأحد 6 فبراير، ليتأهّل الفائز بعدها بثلاثة أيّام لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.