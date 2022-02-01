الأرصاد: 20 مارس انتهاء فصل الشتاء فلكيا

جدة- ياسر بن يوسف

كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن تفاصيل الموجة الباردة الخامسة على المملكة، وموعد انتهاء فصل الشتاء فلكياً. وقال القحطاني”، إن الموجة الباردة الخامسة التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد بدأ تأثيرها أمس (الإثنين) وتستمر حتى يوم غد الاربعاء وستكون أدنى درجة حرارة مسجلة 2 تحت الصفر على المناطق الشمالية وحائل. وأضاف أن الموجات الباردة التي تشهدها المملكة تأتي في الغالب من دول الشمال (الأردن وسوريا ولبنان وتركيا) على شكل كتل هوائية باردة وتساقط للثلوج، مبيناً أنه لا يمكن مقارنة طقس المملكة بما تشهده تلك الدول من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وعواصف ثلجية قوية. ونوه إلى أن فصل الشتاء سينتهي فلكياً في 20 مارس، أي بعد أكثر من 50 يوماً،

مشيراً إلى أن المركز الوطني للأرصاد أعلن مبكراً الظواهر الجوية المتوقعة لمدة 10 أيام أو 15 يوماً، حتى تستطيع الجهات المعنية الاستفادة من المعلومات وإعداد الخطط والبرامج التي تساهم في حفظ الأرواح والممتلكات. ال المتحدث باسم المركز الوطني للارصاد، حسين القحطاني، إنه متبق 50 يومًا على انتهاء فصل الشتاء في المملكة. وفرق القحطاني بين الملامح المناخية والتوقعات، فالملامح المناخية هي عبارة عن قراءة عامة للطقس، بينما التوقعات هي التوقعات الفعلية وتصل نسبة حدوثها إلى 95 %.

من ناحيته أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ان هناك حالة ممطرة خفيفة وسريعة بدأت منذ يوم أمس ونطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم والباحة وعسير وجازان تمتد ناحية محافظات شقراء والمحمل والدوادمي وعفيف والزلفي والمجمعة والقصيم وشمال الشرقية وشرق الشمالية يسبقه ارتفاع تدريجي في الحرارة مع نشاط الرياح السطحية وتمتد الامطار في اتجاه شمال المملكة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة وأجزاء من تبوك مع فرصة ضعيفة علي مرتفعات تبوك لهطول امطار ثلجية او ثلوج. إلى ذلك أوضح الدكتور عبدالله المسند أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا، أنه في مثل هذه الأيام يكون أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام، وسيستمر حتى العشر الأخير من فبراير المقبل، لافتًا إلى استمرار زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يومياً.