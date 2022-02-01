الأخضر يتعثر أمام اليابان بثنائية

متابعة- علي معيض

تلقى منتخبنا الوطني أول خسارة في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، بعد تعثره أمام المنتخب الياباني (2-0) وذلك في اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب سايتاما في كوكيو، ضمن الجولة الثامنة.

ورغم الخسارة، بقي الأخضر متصدرًا للمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة مقابل 18 للساموراي الياباني، ولا يزال منتخبنا بحاجة لثلاث نقاط فقط من آخر مباراتين في التصفيات ليضمن التأهل لمونديال قطر2022؛ حيث سيلتقي المنتخب الصيني بالجولة التاسعة في 24 مارس المقبل، ثم سيواجه المنتخب الأسترالي في الجولة العاشرة الختامية بجدة في 29 من الشهر نفسه.

بدأت المباراة سريعة من الطرفين، ونال البليهي إنذارا مبكرا في الدقيقة الرابعة سيغيبه عن لقاء الصين المقبل، ومرت أول ربع ساعة دون خطورة حقيقية على المرميين، وتعرض عبدالإله المالكي لإصابة اضطر معها للخروج لتلقي العلاج (د 18) لكنه طلب إكمال المباراة، بعدها شعر بآلام فزج رينارد بعبدالله الخيبري مكانه (د 23)، وكانت أخطر فرصة لليابان عبر جونيا إيتو لاعب غينك البلجيكي، الذي سدد كرة أبعدها العويس ثم الدفاع (د 29)، وسجل منتخب اليابان هدف التقدم بعد اختراق إيتو من الجهة اليمنى ثم سدد مينامينو لاعب ليفربول الكرة فاصطدمت بقدم العويس وتهادت داخل الشباك (د 32)، وسدد إيتو كرة قوية صدها العويس (د 41)، وطالب اليابانيون بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسبها بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف.

وبدأت فرص اليابان في الشوط الثاني بتسديدة مينامينو بجوار القائم (د 48)، ثم سجل إيتو الهدف الثاني بتصويبة قوية (د 50)، وأشرك رينارد كلا من سعود عبدالحميد وهتان باهبري مكان المولد والحسن (د 55)، وحاول بعدها لاعبو الأخضر الوصول لمرمى اليابان لكن دون جدوى، وزج رينارد بخالد الغنام وعبدالله الحمدان مكان سلطان الغنام والبريكان (د 74)، وكاد البديل أسانو أن يحرز الثالث بعد عرضية من الجهة اليمنى (د 81)، وتجاوز الغنام دفاع اليابان ومرر لهتان لكن تمريرته أبعدها الدفاع (د 85)، ولم يختبر حارس اليابان أبدا طوال المباراة التي انتهت بفوز اليابان وتقليصه الفارق مع منتخبنا إلى نقطة وحيدة.