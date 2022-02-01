استشاري عيون: زواج الأقارب وراء “الجلوكوما الخلقية”

البلاد- ياسر بن يوسف

أوضح استشاري طب وجراحة العيون عضو الجمعية السعودية لطب العيون وعضو مجموعة الجلوكوما السعودية الدكتور أحمد العميري ، أن البعض قد يولد مصابًا بمرض الجلوكوما الخلقية أو يصاب به في السنوات الأولى من عمره ، ويمكن توارثه عن طريق أحد الأبوين أو كليهما ، مبينًا أنه نتيجة لانتشار التزاوج بين الأقارب في السعودية فإن مرض الجلوكوما الخلقية لا يعتبر نادرا ، كما يحدث نتيجة إصابة الطفل بعدوى فيروسية عند إصابة الأم بهذا الفيروس في الأشهر الأولى من الحمل.

وتابع : عند إصابة الطفل بمرض الجلوكوما الخلقية يلاحظ الأبوان الأعراض التالية: تظهر الأعراض في عين قبل الأخرى وقد تظهر في كلتا العينين. عدم مقدرة الطفل على الإبصار والتركيز في الضوء يصاحبه غزارة في التدميع. كبر حجم سواد العين المصابة نتيجة لكبر حجم القرنية و هي الطبقة الشفافة التي تغطي سواد العين. ظهور عتامة في القرنية و قد تفقد شفافيتها و لمعانها فيتغير السواد إلى اللون الأزرق أو الأبيض.

وخلص الدكتور العميري إلى القول ، إنه في حال وجود أي من علامات الأعراض أو (حتى الاشتباه بوجودها) ينصح بزيارة عاجلة لطبيب العيون ، ومن المهم جدًا علاج الجلوكوما الخلقية في أسرع وقت ممكن، حتى يستطيع الطفل التركيز بعينيه وتجنب حدوث كسل العين والضعف البصري ، مؤكدًا أن علاج الجلوكوما الخلقية يكون جراحيًا فقط، حيث أن نوع الجراحة يعتمد على نوع الجلوكوما وشدته، ولكن يمكن البدء بالقطرات فورًا عند التشخيص، وذلك لمنع حدوث ضرر دائم لعصب العين إلى حين إجراء العملية الجراحية.