استشاري: أوميكرون سيصيب جميع سكان العالم .. والصحة: التنشيطية متاحة للفئة العمرية من سن 16 وما فوق

جدة ـ البلاد

حددت وزارة الصحة، الفئة العمرية المتاح لها الحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

جاء ذلك في رد من الصحة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، في «تويتر»، على سؤال شائع ورد فيه ما هي الفئة العمرية المتاحة لهم الحصول على الجرعة التنشيطية؟ وأجابت الصحة بقولها، إنه نظرا لأهمية الوقاية من المتحورات فإن الجرعة التنشيطية متاحة للفئة العمرية من 16 سنة لأعلى.

كما أعلنت وزارة الصحة، أمس عن استمرار الارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 967 حالة، فيما تم يوم أمس الأول الأحد، تسجيل 940 حالة، وذلك بزيادة قدرها 27 حالة، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 57 مليون جرعة لقاح كوورنا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (57071116) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات. وأضافت أنه تم تسجيل 4211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 5162 حالة تعافٍ، و4 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أمس الأحد، عودة الحالات في المملكة إلى مستويات إيجابية أكثر اطمئنانًا، مشيرًا إلى أن الصحة في ذات الوقت تتابع بقية الحالات المنومة في العنايات الحرجة، التي يلاحظ ارتفاع النسب فيها.

وأضاف أن الحالات الحرجة تتبع حالات الإصابات في أسبوعين إلى أربعة أسابيع في مستوى منحنياتها،من جهته قال الدكتور طارق الأزرقي استشاري الأمراض المعدية، إن متحور أوميكرون سيصيب جميع من في «الكرة الأرضية». وأضاف «الأزرقي»، ، أن متحور أوميكرون سريع الانتشار وبالتالي سيصاب معظم البشر بالمتحور. ونصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بتلقي اللقاح حتى تكون الإصابات خفيفة والأعراض غير خطيرة. وأكد الدكتور طارق الأزرقي، أهمية تلقي اللقاح للوقاية من مضاعفات وأخطار فيروس كورونا والمتحورات التي قد تظهر بعد ذلك. في السياق نفسه أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يشترط ظهور الحالة الصحية في «توكلنا» محصن والحجز عبر تطبيق «اعتمرنا»، للسماح بدخول الحرمين الشريفين. جاء ذلك في رد لحساب «عناية وخدمات ضيوف الرحمن» عبر «تويتر»، على تساؤل لأحد الأشخاص قال فيه: «هل الجرعة التنشيطية ضرورية لدخول الحرم المكي والمدني». ورد حساب «عناية وخدمات ضيوف الرحمن»، قائلاً: «يشترط ظهور الحالة الصحية في توكلنا (محصن) لدخول الحرم المدني، والحجز عن طريق تطبيق (اعتمرنا) لدخول الحرم المكي وزيارة الروضة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم».