استئناف برامج شتاء درب زبيدة

رفحاء ـ البلاد

يستأنف مهرجان “شتاء درب زبيدة” الذي تُنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية “ITBA”، بمدينة لينة التاريخية جنوب رفحاء، فعالياته المتنوعة والمخصّصة لجميع أفراد المجتمع، يوم غد الاربعاء. وأوضحت “ITBA” من خلال رزنامة فعاليات الأجازة المطولة ونهاية هذا الأسبوع، عن تكثيف البرامج والفعاليات المتنوعة بإقامة أكثر من 20 فعالية متنوعة، موزعةً على مواقع الفعاليات في السوق القديم وقصر الملك عبدالعزيز والمسرح ومنطقة الألعاب. وتشمل الفعاليات العروض الفنية والغنائية والمسرحية والرقصات والفنون الشعبية، والأمسيات الشعرية، وفن الربابة، وبطولة البلوت، والعروض العالمية، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية، والألعاب والمنافسات المتنوعة، وسوق الأسر المنتجة، والمحال التجارية، والمتحف، وغيرها من الفعاليات التي تناسب جميع أفراد الأسرة وتعزز جودة الحياة.