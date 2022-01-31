10 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض

البلاد ـ خالد بن مرضاح

حقَّق موسم الرياض خلال 100 يوم، أرقامًا استثنائية غير مسبوقة، حيث تخطى عدد الحضور حاجز الـ 10 ملايين زائر ومليون سائح في مناطق وفعاليات الموسم.

ويعد موسم الرياض أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث انطلق في الـ 20 من أكتوبر الماضي تحت شعار “تخيل أكثر”، وتقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وهي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان.

وتشمل فعاليات الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، إضافةً إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.

من ناحية اخرى أعلنت الهيئة العامة للترفيه، مؤخراً في مدينة الرياض، عن “جوائز صنّاع الترفيه” JOY AWARDS بنسخته الثانية، – هي واحدةً من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة-، تحت مظلة “موسم الرياض”، بحضور كبير من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة، إلى جانب نخبة من ممثلي وسائل الإعلام، والشخصيات العامة. واستُهل الحفل الذي حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بعرض فيلم بعنوان “عالم من الخيال” الذي تضمّن إضاءة على أبرز إنجازات الهيئة العامة للترفيه خلال عامي 2020 – 2021. وشهد الحفل، الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز – نجوماً وأعمالاً- وذلك ضمن مختلف الفئات المشاركة، كما تخلّل الحفل عروض فنية وغنائية قدّمها على المسرح نخبة من كبار فناني العالم العربي.

وفاز عن فئة الأعمال الدرامية يعقوب الفرحان بجائزة الممثل المفضل عن دوره في “رشاش”، فيما فازت إلهام علي بجائزة الممثلة المفضّلة عن دورها في “اختطاف”، وفاز بجائزة الوجه الجديد المفضّل فايز بن جريس عن دوره في “رشاش”، فيما ذهبت جائزة المسلسل المفضّل لمسلسل “كف ودفوف” واستلم الجائزة المنتج جمال سنان. وفي فئة الرياضة فاز طارق حامدي بجائزة الرياضي المفضّل، وياسمين الدبّاغ بجائزة الرياضية المفضّلة.

وفي فئة السينما، فاز الممثل محمد هنيدي بجائزة الممثل المفضّل عن دوره في فيلم “الإنس والنمس”، فيما فازت الممثلة كارمن بصيبص بجائزة الممثلة المفضّلة عن دورها في فيلم “العارف”، وذهبت جائزة الفيلم المفضّل لفيلم “وقفة رجالة” حيث استلم الجائزة المخرج أحمد الجندي.

وعن فئة المؤثّرين، فاز عبد الله السبع بجائزة المؤثّر المفضّل، وفازت لبنى الخميس بجائزة المؤثّرة المفضّلة، وضمن فئة الموسيقى فازت زينة عماد بجائزة الصوت الجديد المفضّل، وفاز ماجد المهندس بجائزة الفنان المفضّل، وأصالة بجائزة الفنانة المفضّلة، فيما ذهبت جائزة الأغنية المفضّلة لـ “سلامات”- نانسي عجرم.

ومن جانبه، حصل النجم رامز جلال على جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة التي سلمه إياها المستشار تركي آل الشيخ عن برنامج “رامز عقله طار”.

وعلى صعيد الجوائز التكريمية، كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه كلاً من الفنان العالمي جون ترافولتا ومنحه “جائزة الإنجاز مدى الحياة”، ونجم بوليوود سلمان خان ومنحه “جائزة شخصية العام”.