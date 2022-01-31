مذكرة تفاهم لتنشيط السياحة البيئية في حائل

الرياض ـ البلاد

وقّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة حائل, حيث وقَّع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر، ورئيس هيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله عبدالجبار في مقر هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

وتهدف المذكرة إلى تسهيل الأعمال ذات النطاق الجغرافي والأثر المشترك، بما يخدم المستهدفات الوطنية والتنموية الكبرى.

كما تهدف المذكرة إلى تنشيط السياحة البيئية في منطقة حائل، من خلال بناء خطط مشتركة للجذب السياحي. وتشمل المذكرة: المواءمة والتنسيق في إقامة المعارض والندوات التي تحقق المستهدفات ذات العلاقة، ومشاركة الخبرات والمعلومات بما يخدم الأهداف ذات النطاق الجغرافي المشترك.

وتُعنى الخطط التابعة للجذب السياحي بتحديد وربط المعالم السياحية الرئيسة بالمحمية، وربطها بالمعالم الرئيسة خارج المحمية، وتنظيم التعاون والتنسيق المشترك في تنشيط السياحة البيئية وتهيئة مواقع المحمية في المنطقة لأنشطة التنزه، بالإضافة إلى التنسيق والمتابعة لأعمال تنظيم وتحديد حركة النقل ومساراته داخل المحمية وتنفيذها، بما يحقق مواءمة للأهداف التنموية المشتركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله العامر، أن المذكرة تأتي تفعيلًا لإستراتيجية الهيئة التي تتضمن تطوير الأعمال في مناطق المحمية ذات المقومات البيئية والسياحية والتنسيق مع منطقة حائل ممثلة بهيئة تطوير المنطقة، والعمل على المشاريع السياحية في المحمية وربطها بمناطق الجذب السياحي خارجها ضمن منطقة حائل.

من جانبه, أعرب عمر عبدالجبار عن أهمية التعاون والتكامل في النطاقات التطويرية والإستراتيجية المشتركة للمنطقة، حيث تشمل تطوير الأنشطة السياحية وتكامل الجهود والتعاون في مناطق الجذب السياحي، والمواءمة والتنسيق في النشاطات الاجتماعية والتنموية في المنطقة التي تخدم المصالح الوطنية.