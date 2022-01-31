عمومية “السعودية للكهرباء” توافق على بيع ونقل كامل حصتها في “المشتري الرئيس”

جدة : البلاد

وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة السعودية للكهرباء، مساء أمس على بيع ونقل كامل حصص الشركة في رأسمال الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.

وقررت الجمعية خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص “السعودية للكهرباء” في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.

ويأتي قرار نقل ملكية “المشتري الرئيس” إلى الدولة كأحد الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء، التي أعلن عنها بدءاً من نوفمبر 2020، الامر الذي سيساهم في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة الكهربائية ومستوى الشفافية بين انشطة القطاع المختلفة بما يعود بالفائدة على موثوقية الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء موافقة الجمعية العامـة أيضا على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة علاقة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل بمبلغ (500) مليون ريال لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بالإضافة إلى الموافقة على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.