تأجيل النظر في قضية الغديان إلى 16 رجب

الرياض : البلاد

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم / خالد بن سليمان بن عبدالرزاق العبدالرحمن الغديان ، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1124702059 ) ، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 6 / 6 / 1443هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها ، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 1443هـ الساعة العاشرة والربع صباحًا .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.