المحليات

تأجيل النظر في قضية الغديان إلى 16 رجب

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      31 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم / خالد بن سليمان بن عبدالرزاق العبدالرحمن الغديان ، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1124702059 ) ، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 6 / 6 / 1443هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها ، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 1443هـ الساعة العاشرة والربع صباحًا .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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