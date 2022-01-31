«الاستعاضة السنية» تشارك بالمؤتمر العالمي «إيدك دبي» 2022

الرياض : البلاد

تُشارك الجمعية السعودية للاستعاضة السنية بيوم علمي كامل في المؤتمر العالمي لطب الأسنان إيديك دبي 2022 في دورته السادسة والعشرين، خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2022 .

وتهدف المشاركة إلى تبادل المعرفة بين المشاركين ورفع مستوى وكفاءة العاملين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

ودعا رئيس الجمعية السعودية للاستعاضة السنية الأستاذ الدكتور منصور بن قاسم عسيري جميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم.

وتأتي هذه المشاركة كأول جمعية سعودية خليجية تشارك بيوم علمي متكامل وبمتحدثين ممثلين لها في هذا الحدث العلمي.