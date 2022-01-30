وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية

الكويت : واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في قصر السلام بدولة الكويت بصفتها رئيساً للدورة الحالية.

وقبيل انعقاد الاجتماع تجول أصحاب السمو والمعالي والسعادة في أروقة قصر السلام مقر الاجتماع، حيث استمعوا إلى شرح موجز من رئيسة مركز الوثائق التاريخية في الديوان الأميري الشيخة منى الجابر العبدالله، حول ما يحتوي القصر من شواهد تاريخية لدولة الكويت والاجتماعات والاستقبالات الرسمية التي استضافها مسبقاً.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم جميع السبل والجهود العربية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وجميع الدول العربية.

كما تطرق الوزراء العرب إلى أهمية توطيد التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية بهدف تحقيق مزيد من التنمية والازدهار للدول العربية وشعوبها.