وزارة الشؤون الإسلامية تختتم معرض “المصحف الشريف”

مكة المكرمة : البلاد

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، أمس ، معرض المصحف الشريف، بحضور أكثر من 25 ألف زائر، منذ افتتاح المعرض في العاشر من الشهر الجاري.

وأشاد الزوار بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر أكبر مطبعة في التاريخ لنشر وطباعة المصحف الشريف .

يُذكر أن المعرض ضم جميع إنتاج المجمع من النسخ بجميع الروايات والتفاسير بجميع اللغات، كما يمكن الزائر من الاطلاع على جهود المجمع في طباعة المصحف بلغة برايل وطريقتها ومراحلها .