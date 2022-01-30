المحليات

نفوق أكثر من 16 رأس غنم بمحافظة الجموم

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      30 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- ياسر بن يوسف

باشر فريق مختص من القسم البيطري بمكتب وزاره البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم بلاغات من مواطنا يفيد بنفوق أكثر من 16 رأس من الغنم .

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس سالم البشرى، أنه تم مباشرة الموقع فور تلقي بلاغ يفيد فيه المواطن / سعود المعبدي ان لديه حالات نفوق في الأغنام حيث نفق أكثر من ١٦ رأس من الضأن .

وعند تشريح أحد النعاج النافقة تبين أن سبب النفوق هي الإصابة بالتسمم الدموي وتم سحب العينات وارسالها للمختبر للتأكد وعمل اللازم .

كما تم ابلاغ المواطن بضرورة عزل القطيع المصاب ووصف العلاج المناسب ، كما تم صرف التحصين لتطعيم باقي القطيع و الغير مصاب.

ibrahim

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