نفوق أكثر من 16 رأس غنم بمحافظة الجموم

البلاد- ياسر بن يوسف

باشر فريق مختص من القسم البيطري بمكتب وزاره البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم بلاغات من مواطنا يفيد بنفوق أكثر من 16 رأس من الغنم .

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس سالم البشرى، أنه تم مباشرة الموقع فور تلقي بلاغ يفيد فيه المواطن / سعود المعبدي ان لديه حالات نفوق في الأغنام حيث نفق أكثر من ١٦ رأس من الضأن .

وعند تشريح أحد النعاج النافقة تبين أن سبب النفوق هي الإصابة بالتسمم الدموي وتم سحب العينات وارسالها للمختبر للتأكد وعمل اللازم .

كما تم ابلاغ المواطن بضرورة عزل القطيع المصاب ووصف العلاج المناسب ، كما تم صرف التحصين لتطعيم باقي القطيع و الغير مصاب.