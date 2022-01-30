الرياضة

نجم مانشستر يونايتد “غرينوود” يعتدي بالضرب على امرأة

محمد ابو الوفاaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      30 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
غرينوود متهم بالاعتداء على امرأة

اتهمت امرأة اليوم الأحد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ميسون غرينوود، بالتعدّى جسديًا وجنسيًا عليها عبر مقطع فيديو نشرته في منصة “انستغرام” قبل أن تحذفه لاحقًا.

 

وقالت هارييت روبسون إن غرينوود (20 عامًا) أجبرها على إجراء علاقات حميمية تحت التهديد وأبرحها ضربًا عديد المرات، ووثقت ذلك في مقطع الفيديو الذي أظهر وجود كدمات في أنحاء متفرقة بجسدها، إضافة إلى نزيف من الفم.

 

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي ردًا على الإدعاءات المزعومة: “النادي على علم بالصور والأحداث المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، لن نغض الطرف عن أي اعتداء ضد المرأة، ولن ندلي بتعليقات أخرى حتى نتأكد من الواقعة”.

 

لم يدل غرينوود بأي تعليق بعد، وفي المقابل ألغى بعض لاعبي مانشستر يونايتد متابعة اللاعب الشاب من منصة “انستغرام” وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي بول بوغبا والحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

 

غرينوود متهم بالتعدي على امرأة
غرينوود متهم بالتعدي على امرأة
m.abo.elwafa

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