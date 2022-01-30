نجم مانشستر يونايتد “غرينوود” يعتدي بالضرب على امرأة

اتهمت امرأة اليوم الأحد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ميسون غرينوود، بالتعدّى جسديًا وجنسيًا عليها عبر مقطع فيديو نشرته في منصة “انستغرام” قبل أن تحذفه لاحقًا.

وقالت هارييت روبسون إن غرينوود (20 عامًا) أجبرها على إجراء علاقات حميمية تحت التهديد وأبرحها ضربًا عديد المرات، ووثقت ذلك في مقطع الفيديو الذي أظهر وجود كدمات في أنحاء متفرقة بجسدها، إضافة إلى نزيف من الفم.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي ردًا على الإدعاءات المزعومة: “النادي على علم بالصور والأحداث المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، لن نغض الطرف عن أي اعتداء ضد المرأة، ولن ندلي بتعليقات أخرى حتى نتأكد من الواقعة”.

لم يدل غرينوود بأي تعليق بعد، وفي المقابل ألغى بعض لاعبي مانشستر يونايتد متابعة اللاعب الشاب من منصة “انستغرام” وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي بول بوغبا والحارس الإسباني ديفيد دي خيا.