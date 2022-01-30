لويس دياز ينضم رسميًا إلى ليفربول

انتقل الدولي الكولومبي لويس دياز (25 عامًا) إلى نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد بحسب ما أعلن الريدز عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

بلغت قيمة انتقال لويس دياز إلى ليفربول حوالي 45 مليون يورو، بعقد يمتد إلى صيف 2027، وينتظر النادي وصول بطاقته الدولية لتسجيله في قائمته.

سجّل دياز 16 هدفًا وقدّم 6 تمريرات حاسمة رفقة بورتو في جميع المسابقات بالموسم الحالي، ويتواجد الآن منتخب بلاده لخوض تصفيات كأس العالم.

وينشط دياز في الرواق الأيسر الهجومي لبورتو في الرسم التكتيكي 4-3-3 ويتميز بحاسته التهديفية القوية، إضافة إلى السرعة والتسديد المحكم.