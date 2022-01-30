فرص استثمارية في المشاتل بالرياض

الرياض – البلاد

بحثت لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض ، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، فرص الاستثمار الزراعي والمشاتل ودعم مبادرة “السعودية الخضراء” من خلال توفير نوعية الاشجار المطلوبة، إضافة إلى مساهمتها في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم مشاريع التشجير بالمنطقة وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأعلنت الوزارة عن طرح مشاريع استثمارية في قطاع المشاتل بمحافظات (الزلفي – المجمعة- الغاط – المزاحمية) بمساحة تتجاوز (718) ألف متر مربع، وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه المشاتل في توفير عدد كبير من الأشجار لدعم مبادرة السعودية الخضراء وتوفير الأشجار الاقتصادية المنتجة الملائمة لطبيعة المملكة, وقالت إن هذه الخطوة ستتبعها أخرى مماثلة في عدد مناطق المملكة حيث سيتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية.

وكانت الورشة التي شارك فيها عدد من مديري الإدارات في وزارة البيئة والمياه والزراعة وأدراها رئيس لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض الدكتور إبراهيم التركي قد أكدت أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) ودعم مبادرة السعودية الخضراء والمساهمة في إكثار الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وجرى تقديم استعراض للمساحات الخاصة بهذه الفرص في المحافظات وشروط الاستثمار فيها، حيث تم التأكيد على أهمية دورها في تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال مشاريع التشجير بالمنطقة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وأثرها المهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين اضافة إلى دورها في إنتاج شتلات ذات نوعية عالية من المحاصيل البستانية لتحقيق الأمن الغذائي.