طريقة عمل تشيز كيك جوز الهند بالحليب المكثف

لمحبيّ النكهات الجوزية وصفة مميزة من الحليب المكثف المحلي مع جوز الهند المحمص

المقادير اللازمة

للطبقة الأولي

2 كوب فتات بسكويت

كوب جوز هند مبشور

نصف كوب زبدة ذائبة

للحشوة

2 عبوة جبنة كريمي طرية

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

5 بيضات كبيرة

2 كوب كريمة حامضة

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب حليب مكثف محلى

1¼ كوب جوز هند محلى مبشور

للوجه

جوز هند محمص

طريقة العمل

الطبقة الأولي

يسخن الفرن إلى 325 درجة

في وعاء ​​امزجي فتات البسكويت ، جوز الهند ، والزبدة

اضغطي بالتساوي في أسفل صينية تيز كيك وبرديها بالثلاحة لمدة 10 دقائق

الحشوة

في وعاء كبير يمزج الجبن الكريمي مع السكر على سرعة متوسطة حتى يصبح رقيقًا

يضاف البيض واحدًا تلو الآخر ويضرب جيدًا بعد كل إضافة

تضاف الكريما الحامضة وعصير الليمون والفانيليا والنشا والحليب المكثف المحلي وجوز الهند المبشور وتخفق حتى تمتزج جيدًا

تصب في الصينية فوق البسكويت

تلف الصينية من الخارج بورق الألمنيوم بإحكام وحول قاع صينية التشكيل

ضع الصينية في صينية كبيرة

أضيفي الماء المغلي إلى الصينية الكبيرة إلى منتصف صينية التشيز كيك.

اخبزيها حتى تتماسك ووسط الكيك يهتز قليلاً في المنتصف حوالي ساعة و 15 دقيقة

قومي بإزالة التشيز كيك بعناية من الصينية

اتركيها تبرد تمامًا على رف سلكي

ضعيها في الثلاجة طوال الليل

يضاف للوجه جوز الهند المحمص وتقدم باردة