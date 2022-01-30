المرأه صحة و عافية

طريقة عمل تشيز كيك الزبادي اليوناني بدون فرن

نيفين عباسaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      30 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

إذا كنتِ من محبيّ الوصفات الكريمية الخفيفة يمكن تحضير وصفة تشيز كيك الزبادي اليوناني لنكهة غنية كريمية خفيفة

المقادير اللازمة

للبسكويت
كوبين بسكويت مطحون
2 ملاعق كبيرة من السكر
كوب زبدة مذابة

للحشوة
400 جرام جبنة كريمية
كوب سكر بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب زبادي يوناني
كوب كريمة مخفوقة
ملعقة كبيرة جيلاتين مذابة في 3 ملاعق كبيرة ماء بارد مذابة على البخار أو في الميكروويف

طريقة العمل

في وعاء يضاف البسكويت المطحون والسكر والزبدة المذابة
امزجي حتى يتجانس المزيج وانقليه إلى صينية تشيز كيك مبطنة بقطعة من ورق الزبدة
في وعاء آخر أضيفي الجبن الكريمي والسكر البودرة وخلاصة الفانيليا واخلطيهم حتى يتجانسوا
أضيفي الكريمة المخفوقة والجيلاتين المذاب واخلطيهم حتى يتجانس الخليط
انقلي حشوة الجبن الكريمي إلى البسكويت واتركيها تبرد لمدة 4 ساعات أو طوال الليل أفضل
قبل التقديم مباشرة قدمي كل قطعة مع مربى التوت أو بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *