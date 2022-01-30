طريقة عمل تشيز كيك الزبادي اليوناني بدون فرن

إذا كنتِ من محبيّ الوصفات الكريمية الخفيفة يمكن تحضير وصفة تشيز كيك الزبادي اليوناني لنكهة غنية كريمية خفيفة

المقادير اللازمة

للبسكويت

كوبين بسكويت مطحون

2 ملاعق كبيرة من السكر

كوب زبدة مذابة

للحشوة

400 جرام جبنة كريمية

كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب زبادي يوناني

كوب كريمة مخفوقة

ملعقة كبيرة جيلاتين مذابة في 3 ملاعق كبيرة ماء بارد مذابة على البخار أو في الميكروويف

طريقة العمل

في وعاء يضاف البسكويت المطحون والسكر والزبدة المذابة

امزجي حتى يتجانس المزيج وانقليه إلى صينية تشيز كيك مبطنة بقطعة من ورق الزبدة

في وعاء آخر أضيفي الجبن الكريمي والسكر البودرة وخلاصة الفانيليا واخلطيهم حتى يتجانسوا

أضيفي الكريمة المخفوقة والجيلاتين المذاب واخلطيهم حتى يتجانس الخليط

انقلي حشوة الجبن الكريمي إلى البسكويت واتركيها تبرد لمدة 4 ساعات أو طوال الليل أفضل

قبل التقديم مباشرة قدمي كل قطعة مع مربى التوت أو بحسب الرغبة