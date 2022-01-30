الرياضة جامعتا الملك سعود والإمام محمد بن سعود تحصدان بطولة الرياضات الإلكترونية

متابعة- خالد مرضاح حققت جامعة الملك سعود بطولة دوري الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية فيفا 22 في فئة الطلاب، التي أقيمت بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام خلال المدة من 23 إلى 26 جمادى الآخرة 1443هـ، فيما حلت جامعة جدة في المرتبة الثانية ثم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وفي فئة الطالبات حققت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المركز الأول، فيما جاءت جامعة طيبة في المرتبة الثانية ثم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في المرتبة الثالثة. وفي ختام البطولة قام رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أ. د خالد بن صالح المزيني ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي وبحضور عميد شؤون الطلاب د. علي الدوسري والأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية د. عبد الإله الصلوي بتتويج الفرق الفائزة في البطولة. وقد أوضح مدير البطولة، زامل العثمان أن هذه البطولة تأتي ضمن منافسات الموسم الثاني عشر للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وأقيمت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، بدءا بالتصفيات ووصولا للنهائيات، وشارك في تصفيات البطولة 54 طالبا و32 طالبة. وختاما قدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية شكره لجميع الجامعات المشاركة ولجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على هذه الاستضافة المتميزة لهذه البطولة مثمنا جهود الجميع في إنجاح الموسم الرياضي للجامعات.