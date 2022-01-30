السعودية نحو قوة صناعية متقدمة.. الزامل: 4 آلاف مصنع تدخل الرقمنة

الرياض – البلاد

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، إن خطة الوزارة تهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وتوفير الوظائف النوعية للمواطنين.

وأضاف الزامل خلال لقاء مجلس صناعيي الرياض الخامس ، أن “مدن” نفذت مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني، الذي يهدف إلى رفع إنتاجية المصانع عن طريق تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن حلول الابتكار والتكنولوجيا من أهم الممكّنات الأساسية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالمياً، وبخاصة مع الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مبينا أن الوزارة سعياً منها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، اهتمت بربط القطاع الخاص الصناعي بمختلف الجهات الحكومية تحت منصة واحدة هي المجلس الصناعي.

وبين أن المجلس الصناعي يضم مزيجاً من القطاعات الصناعية، والمسارات المتنوعة التي أحد مكوناتها التحول الرقمي ومنها المحتوى المحلي وتنمية الصادرات، واستدامة الشركات، والثورة الصناعة الرابعة.

ويعد قطاع االدائن من القطاعات الصناعية الجاذبة للاستثمار ، نظرًا لسهولة إعادة تدويرها وانخفاض كلفة الإنتاج.

وبحسب المهندس الزامل ، يسهم الاستثمار في مواد اللدائن في رفع الإنتاجية والكثافة المرجوة من عملية التصنيع، ويبلغ عدد المصانع العاملة في هذا النشاط في السعودية أكثر من 1321 مصنعًا، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، وتشكل 2.62 % من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بشكل عام.

ومؤخرا دشن نائب الوزير منتدى البوليمر الدولي ومعرض مصنّعي اللدائن 2022 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ، وأكد خلاله أن المملكة لديها طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، انطلاقاً من أهميته في رؤية المملكة 2030 من حيث الدور المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، موضحاً أن ما تعمل عليه منظومة الصناعة بجميع قطاعاتها من خلال مساعدة المستثمرين الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور، ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي بل العمل على زيادة الصادرات لتكون المملكة منصة لوجستية عالمية.

1,3 تريليون استثمارات الصناعة

بلغ حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة 1,336 تريليون ريال بعد إضافة 78.5 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة منذ بداية 2021 وحتى نوفمبر الماضي.

وبحسب نشرة المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج من يناير حتى نوفمبر 2021 بلغ 72.5 مليار ريال إضافة إلى عدد التراخيص الجديدة منذ بداية 2021 حتى نوفمبر بلغ 873 ترخيص وإجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها 731 مصنعا.

وأشارت النشرة إلى أن في نوفمبر تم صدور 68 رخصة صناعية و 64 مصنعا بدأ الإنتاج بإضافة إلى بلوغ حجم الاستثمار في المصانع التي بدأت الإنتاج 1.6 مليار ريال.