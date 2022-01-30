“الزبادي والعسل” أطعمة صحية لعلاج قرحة المعدة

قرحة المعدة هي نوع من أمراض القرحة الهضمية وتؤثر على المعدة والأمعاء الدقيقة، تحدث قرح المعدة عادة عندما تنخفض الطبقة السميكة من المخاط التي تحمي المعدة من عصارات الجهاز الهضمي، يمكن علاج قرح المعدة بسهولة في المنزل من خلال مراقبة نظامك الغذائي ، لكنها يمكن أن تصبح شديدة دون علاج مناسب، عندما تأكل وجبات دسمة ، تفرز معدتك كميات كبيرة من حمض المعدة ، لذلك من الأفضل تناول وجبات صغيرة عندما تكون مصابًا بقرحة في المعدة، وفقا لما نشره موقع ” doctor-ndtv“.
إليك بعض الأطعمة التي ستساعدك في علاج قرحة المعدة: