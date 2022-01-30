المرأه صحة و عافية

“الزبادي والعسل” أطعمة صحية لعلاج قرحة المعدة

امنية رشادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      30 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
قرحة المعدة هي نوع من أمراض القرحة الهضمية وتؤثر على المعدة والأمعاء الدقيقة، تحدث قرح المعدة عادة عندما تنخفض الطبقة السميكة من المخاط التي تحمي المعدة من عصارات الجهاز الهضمي، يمكن علاج قرح المعدة بسهولة في المنزل من خلال مراقبة نظامك الغذائي ، لكنها يمكن أن تصبح شديدة دون علاج مناسب، عندما تأكل وجبات دسمة ، تفرز معدتك كميات كبيرة من حمض المعدة ، لذلك من الأفضل تناول وجبات صغيرة عندما تكون مصابًا بقرحة في المعدة، وفقا لما نشره موقع ” doctor-ndtv“.
إليك بعض الأطعمة التي ستساعدك في علاج قرحة المعدة:

 

الثوم:
قطعة صغيرة من الثوم يمكن أن تحافظ على بكتيريا الملوية التي تسبب قرحة المعدة، يحتوي الثوم على بعض العناصر المضادة للميكروبات التي يمكن أن تساعد في علاج قرحة المعدة، يمكنك تناول فصين إلى ثلاثة فصوص من الثوم يوميًا للحصول على نتائج أفضل.
الفواكه والخضروات:
أدخل المزيد من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي مثل الجزر والقرنبيط واللفت والقرنبيط والفلفل الأحمر و الأخضر والكرنب والتفاح والعنب وفاكهة الكيوي ، لأن هذه الفاكهة غنية بالبيتاو كاروتين وفيتامين سي سيساعد ذلك على حماية بطانة المعدة والأمعاء، تحتوي العديد من الفواكه مثل التوت على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالقرحة. لمزيد من الفوائد ، يجب أن تتناول الخضار المسلوقة.
الزبادي:
من أكثر الأطعمة الصحية لجسمنا ، يحتوي الزبادي على البروبيوتيك ، والعصيات اللبنية ، والحمض الذي يساعد في علاج قرحة المعدة، يخلق الزبادي توازنًا بين بكتيريا الأمعاء السيئة والجيدة في الجهاز الهضمي.
العسل:
الفوائد الطبية للعسل معروفة منذ سنوات، فهو ليس مفيدًا فقط للبشرة الناعمة والتئام الجروح ، ولكن آثار العسل تظهر أيضًا على المسام المفتوحة لبطانة المعدة، العسل مفيد في تسكين قرحة المعدة، يمكنك تناول ملعقة كبيرة من العسل كل صباح أو إضافتها إلى خبز الإفطار المحمص أو العصائر.
omneia rashad

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *