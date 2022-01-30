“إتقـان العقارية” تحدد موعد مزاد جواهر المدينة المنورة

المدينة المنورة – خاص

حددت شركة إتقان العقارية موعد مزاد جواهر المدينة المنورة العلني لبيع خمس منتجات عقارية ثلاثة مشاريع فنادق وأرضين مميزة بمنطقة المدينة المنورة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس 10 فبراير بقاعة طيبة بفندق لي مريديان المدينة، حيث تعد المنتجات العقارية فرصة كبيرة للمستثمرين في طيبة الطيبة وجهة الاستثمار الطويلة المدى عالميًا.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن شروط دخول المزاد هو الحضور الشخصي للمشتري أو وكيله، وإحضار شيك مصدق باسم شركة إتقان العقارية بمبلغ ( 500.000) ريال عن كل عقار، مشيراً إلى أن الشيك يعتبر جزء من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد ولا يحق له استرداده، ويسترجع الشيك عند في حال عدم رسو المزاد على المتقدم مباشرة، فيما يكون السعي بنسبة (2.5%) على المشتري ويحرر بشيك مستقل من قبل المشتري.

وأضاف: ” الرشيد ” أن حضور المزايدين سيكون مباشرة بفروع الشركة بمدينتي جدة والرياض، كما هيأت الشركة كافة الوسائل لمشاركة المزايدين عن بُعد عبر برنامج ” ZOOM” في إطار حرص الشركة على تمكين المستثمرين من المشاركة بالمزاد عبر التقنيات مواكبة لروية المملكة 2030.

وبين ” الرشيد ” أن المنتجات العقارية الخمسة هي: منتجع لؤلؤة ينبع الذي يقع على مساحة تقدر بـأكثر من 51 ألف متر ويحوي 244 جناح متوسط و36 جناح ملكي ومطاعم وقاعات ونادي صحي وشاليهات خاصة يتوسط مدينة ينبع البحر وارتباطه بالطرق الرئيسية وقربة من مركز التسوق ووسط المدينة.

أما المنتج الثاني ، فهو فندق برج البستان طيبة، من أشهر فنادق المدينة المنورة يقع في المنطقة المركزية ويبعد عن الحرم دقيقتان سيرًا على الأقدام ويتكون من برج 15 دور ويحوي 170 وحدة سكنية ومحلات تجارية. أما المنتج الثالث هو فندق أرجوان الذهبي ويقع في المنطقة المركزية ويبعد عن الحرم النبوي خمس دقائق سيرًا على الأقدام ويتألف من 14 دور وثلاثة واجهات تمنحه إطلالة خلابة ويحوي 300 وحدة سكنية و8 محلات تجارية.

أما المنتجان الرابع والخامس على الدائري الثاني والثالث ، وتتعدد قنوات الاستثمار فيها وقربها من المناطق الحيوية والخدمات اللوجستية وتعدد استخدامها ما بين سكني وتجاري وامكانية إقامة عليها مشاريع بوليفار ومراكز وابراج تجارية.