نائب أمير المدينة: “يوم التأسيس” تأكيد لرسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد

المدينة المنورة : البلاد

عدّ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة احتفاء المملكة العربية السعودية بدءًا من هذا العام بـ “يوم التأسيس” الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ – 1727م بمثابة تأكيد القيادة على رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد المُمتد لأكثر من 300عام.

وقال سموه: إن صدور الأمر الكريم لاعتماد يوم 22 فبراير من كل عام لاستذكار يوم تأسيس الدولة السعودية يرسم ملامح واضحة لمدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على الارتباط التاريخي والمعرفي لتاريخ وحضارة هذا الوطن الكبير وتهيئة الفرصة للأحفاد لاستحضار تضحيات الآباء والأجداد وما واجهوه من تحديات في سبيل بناء وطن العزة والشموخ.

وأشار الأمير سعود بن خالد الفيصل إلى أن المملكة بتاريخها العظيم تشكلت من خلال وحدة أبناء الجزيرة العربية الذي تجسد في تاريخها الحديث بعد أن عانت لعقود من ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات حتى استعادة الدولة الثانية على يدي مؤسسها الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود وصولاً إلى الدولة الثالثة التي وحدها وجمع شملها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – لتتواصل مسيرة البناء والنمو والتقدم الحضاري بقيادة الملوك البررة – رحمهم الله – وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار وأن يحفظ قيادته الحكيمة.