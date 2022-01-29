الرياضة مدير بطولة القدرة والتحمل: العلا تتميز بطبيعة وتضاريس رائعه وترتبط بالخيل تاريخياً

العلا – البلاد

أكد بطل العالم السابق في بطولات القُدرة والتحمُّل الإيطالي “جيانلوكا لاليشا” الذي يشغل منصب المدير الرياضي العام للبطولة أن مستقبل رياضة الفروسية ومنافسات القدرة والتحمل في المملكة مبني على خبرات وممارسة من واقع ارتباط الخيل والفروسية بحياة الإنسان. وقال جيانلوكا في تصريح له أمس قبل انطلاقة بطولة كأْس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2022: إن البطولة من أبرز بطولات القدرة والتحمل عالمياً وتنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسية، والاتحاد الدولي للفروسية. دي للفروسية والاتحادات الوطنية والدولية على مستوى هذه الرياضة خاصة في مجال إنشاء الأكاديميات التدريبية، مشيداً بطبيعة العلا وتضاريسها الرائعة ومناظرها الطبيعية وارتباط تاريخها بالخيول.