مبيعات الهواتف الذكية عالمياً ترتفع 7% في عام 2021

البلاد : وكالات

ارتفع إجمالي مبيعات الهواتف الذكية حول العالم بنسبة 7% خلال عام 2021 إلى 1.35 مليار هاتف، مقارنة مع 1.264 مليار هاتف في عام 2020.

وحسب تقرير شركة كاناليس للأبحاث، تصدرت سامسونغ مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال عام 2021 مستحوذة على حصة سوقية تمثل 20%.

وبلغت مبيعات سامسونغ 274.5 مليون هاتف في العام الماضي، بارتفاع 7% عن عام 2020 الذي سجل 255.5 مليون هاتف.

وجاءت أبل في المرتبة الثانية عالميا بمبيعات سجلت 230.1 مليون هاتف بنمو سنوي 11%، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية 17%.

وحلت شاومي ثالثا بمبيعات 191.2 مليون هاتف مسجلة نموا سنويا بنسبة 28%، فيما استحوذت على 14% من الحصة السوقية.

وحلت هواتف «أوبو» رابعا بمبيعات 145.1 مليون هاتف في 2021 بنمو سنوي 22%، في حين استحوذت على حصة سوقية 11%.

وجاءت هواتف vivo بالمرتبة الخامسة بعد تسجيل مبيعات بمقدار 129.9 مليون هاتف، بارتفاع 15% على أساس سنوي، واستحوذت هذه الفئة على 10% من السوق العالمية.