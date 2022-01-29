ما هي أعراض السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ وينزف ، أو عندما يكون هناك انسداد في تدفق الدم إلى الدماغ

يمنع التمزق أو الانسداد الدم والأكسجين من الوصول إلى أنسجة المخ.

السكتة الدماغية هي سبب رئيسي للوفاة كل عام ، يصاب أكثر من 795000 شخص بسكتة دماغية.

بدون الأكسجين ، تتلف خلايا وأنسجة المخ وتبدأ في الموت في غضون دقائق.

هناك ثلاثة أنواع أساسية من السكتات الدماغية:

تتضمن النوبة الإقفارية العابرة (TIA) جلطة دموية تنعكس عادةً من تلقاء نفسها.

تتضمن السكتة الدماغية انسدادًا ناتجًا عن جلطة أو لويحة في الشريان

يمكن أن تستمر أعراض ومضاعفات السكتة الدماغية الإقفارية لفترة أطول من أعراض النوبة الإقفارية العابرة ، أو قد تصبح دائمة.

تحدث السكتة الدماغية النزفية نتيجة انفجار أو تسريب الأوعية الدموية التي تتسرب إلى الدماغ.

أعراض السكتة الدماغية

يؤدي فقدان تدفق الدم إلى المخ إلى إتلاف الأنسجة داخل الدماغ

تظهر أعراض السكتة الدماغية في أجزاء الجسم التي تسيطر عليها المناطق المتضررة من الدماغ.

كلما أسرع الشخص المصاب بالسكتة الدماغية في الحصول على الرعاية ، كانت نتائجه أفضل على الأرجح

لهذا السبب ، من المفيد معرفة علامات السكتة الدماغية حتى تتمكن من التصرف بسرعة يمكن أن تشمل أعراض السكتة الدماغية:

شلل

خدر أو ضعف في الذراع والوجه والساق ، خاصة في جانب واحد من الجسم

مشكلة في التحدث أو فهم الآخرين

كلام غير واضح

الارتباك أو عدم الاستجابة

التغيرات السلوكية المفاجئة ، وخاصة زيادة الانفعالات

مشاكل في الرؤية ، مثل صعوبة الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما مع اسوداد الرؤية أو عدم وضوحها أو ازدواج الرؤية

مشكلة في المشي

فقدان التوازن أو التنسيق

دوخة

صداع حاد ومفاجئ لسبب غير معروف

النوبات

الغثيان أو القيء

تتطلب السكتة الدماغية عناية طبية فورية إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص آخر مصاب بسكتة دماغية ، فاتصل بخدمات الطوارئ المحلية على الفور العلاج الفوري هو مفتاح الوقاية من النتائج التالية:

تلف في الدماغ

العجز على المدى الطويل

الموت

من الأفضل أن تكون شديد الحذر عند التعامل مع السكتة الدماغية ، لذلك لا تخف من الحصول على مساعدة طبية طارئة إذا كنت تعتقد أنك تتعرف على علامات السكتة الدماغية.