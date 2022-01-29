ما هي أعراض التسنين لدى الأطفال وطرق تخفيف آلام التسنين

التسنين هي عملية طبيعية يمر بها بعض الأطفال عندما تنكسر أسنانهم أو تقطع اللثة

يبدأ الأطفال في التسنين عندما تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 شهرًا

بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 3 سنوات ، يجب أن يكون لديه مجموعة أولية أو أساسية من 20 سنًا.

إن وجود أسنان يعني أن طفلك سيكون قادرًا على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة ، ولكن الوصول إلى هناك قد يكون صعبًا على كل من الطفل والوالد

هناك طرق يمكنك من خلالها جعل طفلك أكثر راحة أثناء العملية ، وهناك علامات تشير عندما يحين وقت الاتصال بطبيب الأطفال

فهم سبب أسنان الأطفال

يولد الأطفال مع مجموعة كاملة من الأسنان تحت لثتهم خلال السنة الأولى من العمر ، تبدأ هذه الأسنان في قطع اللثة.

تخترق هذه الأسنان اللثة على مراحل عادةً ما تأتي الأسنان السفلية الكلاسيكية – التي يشار إليها غالبًا باسم الأوتاد –

أولاً ، تليها الأسنان الوسطى العلوية

من الآن فصاعدًا ، ستقطع الأسنان المتبقية اللثة على مدى ثلاث سنوات ، قد يحصل بعض الأطفال على مجموعات أسنانهم الكاملة بعد عامين من العمر.

الأعراض المصاحبة للتسنين

كل رضيع لديه مزيج فريد من الأعراض أثناء التسنين. الأعراض الأكثر شيوعًا هي التهيج الخفيف وقلة الشهية

يعاني العديد من الأطفال من أعراض قليلة أو لا تظهر عليهم أي أعراض عندما تكسر أسنانهم اللثة

يظهر على بعض الأطفال واحد أو اثنين على الأقل من الأعراض التالية عندما يبدأون في التسنين:

سيلان اللعاب

مضغ الأشياء الصلبة

ضجة معتدلة وغرابة

التهيج

فقدان الشهية

التهاب اللثة والعطاء

احمرار وتورم اللثة

تخفيف آلام التسنين لدى طفلك

بينما يعتبر التسنين عملية طبيعية ، هناك بعض الطرق المجربة والحقيقية للمساعدة في تخفيف انزعاج طفلك

يمكنك محاولة فرك لثة طفلك بقطعة قماش مبللة أو بإصبع نظيف أو وسادة إصبع خاصة لفرك اللثة.

حلقات التسنين هي أيضًا خيارات شائعة يمكن للأطفال مضغها لتخفيف الانزعاج

إذا استطعت ، برد حلقة التسنين في الثلاجة مسبقًا. هذا يوفر ضغطًا على اللثة مع برودة مهدئة

يجب ألا تجمد الحلقة أبدًا لأنها قد تنكسر وربما تخنق طفلك.

مع مرور الوقت ، يجب أن تبدأ في إدخال الأطعمة الأكثر صلابة ، مثل الفواكه والخضروات الباردة ، إلى نظام طفلك الغذائي

يعد هذا معلمًا مهمًا يمكن أن يخفف أيضًا من الانزعاج الناتج عن التسنين

تأكد من البقاء مع الطفل في جميع الأوقات حتى تتمكن من مراقبة مضغه ومنع الاختناق

أثناء التسنين ، يمكن أن يؤدي سيلان اللعاب المستمر لدى الطفل إلى تهيج بشرته استخدم مريلة للحفاظ على ذقن طفلك جافًا قدر الإمكان.

هناك علاجات أخرى مفترضة يجب تجنبها في الواقع ، يمكن أن تضر هذه الأساليب بطفلك بالفعل مطلقا:

اعطاء الاسبرين للطفل او فركه على اللثة

استخدام الكحول على لثة الطفل

وضع أشياء مجمدة تمامًا على اللثة مباشرة

السماح لطفلك بمضغ الألعاب البلاستيكية الصلبة – فهذا يشكل خطرًا على صحة الفم وكذلك خطر الاختناق

يعتقد العديد من الآباء أن ارتفاع درجة الحرارة والإسهال من أعراض التسنين ، ولكن هذا ليس هو الحال عادة

اتصل بطبيب الأطفال إذا أصيب طفلك بالحمى أو الإسهال ، أو إذا كان يعاني من عدم ارتياح مستمر.