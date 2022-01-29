فيصل بن سلمان: إعلان يوم التأسيس يترجم عناية القيادة بالقيم الرفيعة في تاريخ البلاد

المدينة المنورة : البلاد

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بصدور الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام يوماً للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية.

وأكد سموه أن هذا الأمر الملكي يأتي ليترجم مستوى العناية والرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بالقيمة الرفيعة من تاريخ هذه البلاد الذي يُعد امتدادًا أصيلًا لحاضرها ومُستقبلها لنستلهم من سيرة أئمة الدولة وملوكها دروساً وعبرًا في الإسهام في بنائها وازدهارها والحفاظ على مكتسباتها في الحاضر والمستقبل بمشيئة الله.

وأشار سموه إلى امتداد هذه الدولة عبر الارتباط الوثيق بين الدولة الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود منتصف عام 1139هـ – 1727م وعاصمتها الدرعية والدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ – 1824م وصولاً للدولة السعودية الثالثة التي تأسست على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ووحدها باسم المملكة العربية السعودية وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها، حيث انطلقت رحلة بناء دولة عظيمة شكلت أهم المشاريع الوحدوية في التاريخ العربي الحديث .

ودعا سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الحكيمة وأن يديم على الوطن نعمة الاستقرار والأمن والأمان.