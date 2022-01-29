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طريقة عمل مربعات فادج الفراولة بالبسكويت

نيفين عباسaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      29 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الفراولة والفادج مع الويفر وصفة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

3 كوب سكر
¾ كوب زبدة
2 ملعقة كبيرة جيلي بنكهة الفراولة
⅔ كوب حليب
2 كوب شوكولاتة بيضاء شيبس
1 برطمان صلصة مارشميلو
1 ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
2 كوب بسكويت ويفر بالفانيليا او الفراولة مكسر
¾ كوب ويفر مفروم خشن للوجه

طريقة العمل

تبطن قالب بايركس بورق الزبدة
في قدر يرفع علي نار متوسطة الزبدة والسكر وبودرة الجيلي والحليب
يحرك علي النار حتي يغلي مدة 5 دقائق تقريباً
ترفع القدر من علي النار
يضاف الشوكولاتة البيضاء وتقلب حتي تذوب تماماً
يضاف لهم صلصة المارشميلو والفانيليا والملح وتقلب
نضع نصف الخليط في البايركس
ثم يغطي بالويفر المكسر
ويغطي بطبقة الفادج المتبقية
ترش الوجه بالويفر المفروم خشن
تترك بالثلاجة لمدة ساعتين حتي تتماسك
ثم تخرج وتقطع وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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