طريقة عمل سابليه الزبدة بمربي المشمش والبندق

وصفة سابليه ناعم غني بطعم الزبدة مع حشو المربي والبندق المحمص

المقادير اللازمة

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

2/3 كوب سكر بودرة

2 صفار بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب دقيق

1/2 ملعقة صغيرة ملح

مربي مشمش

بندق محمص مجروش

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت

غلفي صينية بسكويت بورق زبدة

اخفقي الزبدة والسكر معًا على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط خفيفًا حوالي 2 إلى 3 دقائق

يخفق في صفار البيض وخلاصة الفانيليا معهم

أضيفي الدقيق والملح واخلطيهم حتى تتجانس العجينة

افردى العجين وقطعيه بواسطة قطاعة بسكويت وقومى بعمل نفس الكمية من البسكويت مع فتحة من المنتصف بقطاعة بحسب الرغبة

اخبزى البسكويت لمدة 8 إلى 10 دقائق

أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد قليلاً

تحش كل قطعة من السابليه بالمربى ثم تغلق بالقطعة الاخرى المفتوحة

تدهن قطعة السابليه من الاعلى بالمربى

ثم تغطى بالبندق ويقدم