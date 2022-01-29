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طريقة عمل سابليه الزبدة بمربي المشمش والبندق

نيفين عباسaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      29 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة سابليه ناعم غني بطعم الزبدة مع حشو المربي والبندق المحمص

المقادير اللازمة

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
2/3 كوب سكر بودرة
2 صفار بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
2 كوب دقيق
1/2 ملعقة صغيرة ملح
مربي مشمش
بندق محمص مجروش

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت
غلفي صينية بسكويت بورق زبدة
اخفقي الزبدة والسكر معًا على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط خفيفًا حوالي 2 إلى 3 دقائق
يخفق في صفار البيض وخلاصة الفانيليا معهم
أضيفي الدقيق والملح واخلطيهم حتى تتجانس العجينة
افردى العجين وقطعيه بواسطة قطاعة بسكويت وقومى بعمل نفس الكمية من البسكويت مع فتحة من المنتصف بقطاعة بحسب الرغبة
اخبزى البسكويت لمدة 8 إلى 10 دقائق
أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد قليلاً
تحش كل قطعة من السابليه بالمربى ثم تغلق بالقطعة الاخرى المفتوحة
تدهن قطعة السابليه من الاعلى بالمربى
ثم تغطى بالبندق ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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