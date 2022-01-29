طريقة عمل تورتة الكريب بكريمة الورد

لمحبيّ الوفات البسيطة والأنيقة وصفة مميزة لتحضير تورتة الكريب بطبقات الكريمة بنكهة الورد

المقادير اللازمة

للكريب

2 كوب حليب

4 بيضات

3 ملاعق كبيرة زبدة مذوبة ومبردة قليلاً

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض منخول

للكريمة بنكهة الورد

600 ملل كريمة خفق كثيفة

قليل من روح الورد

ملعقة كبيرة ماء ورد وماء زهر

كوب سكر بودرة

طريقة العمل

الكريمة بنكهة الورد

تخفق جميع المقادير معاً حتي تتماسك

تترك بالثلاجة تبرد لحين الاستخدام

الكريب

في الخلاط امزجي جميع المكونات واخلطي حتى يصبح الخليط ناعمًا

ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل

في مقلاة غير لاصقة مدهونة زيت يسكب حوالي ربع كوب من الخليط في المقلاة ويطهى على نار متوسطة منخفضة

اقلبي الكريب علي جوانب المقلاة من جانب إلى آخر لتشكيل دائرة متساوية

يطهى لمدة دقيقة تقريبًا لكل جانب أو حتى يتحول لونه إلى اللون البني الفاتح

يرفع عن النار ونكرر العملية يصبح جاهزًا للتقديم

التقديم

نحضر طبق التقديم

نضع طبقة من الكريب

ثم طبقة من الكريمة بنكهة الورد

تكرر العملية للحصول علي طبقات متساوية من الكريب والكريمة

يغطي وجه الكريب بالكريمة

ومن الممكن إضافة طبقة خفيفة من الجيلي بنكهة الورد للوجه حسب الرغبة وتقدم