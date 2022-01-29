طريقة عمل تورتة الكريب بكريمة الورد

لمحبيّ الوفات البسيطة والأنيقة وصفة مميزة لتحضير تورتة الكريب بطبقات الكريمة بنكهة الورد
المقادير اللازمة
للكريب
2 كوب حليب
4 بيضات
3 ملاعق كبيرة زبدة مذوبة ومبردة قليلاً
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض منخول
للكريمة بنكهة الورد
600 ملل كريمة خفق كثيفة
قليل من روح الورد
ملعقة كبيرة ماء ورد وماء زهر
كوب سكر بودرة
طريقة العمل
الكريمة بنكهة الورد
تخفق جميع المقادير معاً حتي تتماسك
تترك بالثلاجة تبرد لحين الاستخدام
الكريب
في الخلاط امزجي جميع المكونات واخلطي حتى يصبح الخليط ناعمًا
ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل
في مقلاة غير لاصقة مدهونة زيت يسكب حوالي ربع كوب من الخليط في المقلاة ويطهى على نار متوسطة منخفضة
اقلبي الكريب علي جوانب المقلاة من جانب إلى آخر لتشكيل دائرة متساوية
يطهى لمدة دقيقة تقريبًا لكل جانب أو حتى يتحول لونه إلى اللون البني الفاتح
يرفع عن النار ونكرر العملية يصبح جاهزًا للتقديم
التقديم
نحضر طبق التقديم
نضع طبقة من الكريب
ثم طبقة من الكريمة بنكهة الورد
تكرر العملية للحصول علي طبقات متساوية من الكريب والكريمة
يغطي وجه الكريب بالكريمة
ومن الممكن إضافة طبقة خفيفة من الجيلي بنكهة الورد للوجه حسب الرغبة وتقدم