طريقة عمل تورتة الفادج كيك بالفراولة وكريمة الشوكولاتة بدون فرن

لمحبي الحلويات الباردة والكريمية وصفة سهلة ولذيذة

المقادير اللازمة

للفادج

عبوة حليب مكثف محلي

500 جرام شوكولاتة بالحليب مفرومة خشن

نصف كوب بندق مجروش اختياري

لكريمة الشوكولاتة

500 ملل كريمة خفق

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بودرة جيلاتين

3 ملعقة كبيرة ماء بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب كاكاو داكن

2 ملعقة كبيرة شوكولاتة قابلة للدهن

فراولة مغسولة ومقطعة نصفين

طريقة العمل

نحضر قالب ونضع به ورق زبدة

نقوم بتسخين الحليب المكثف المحلي

يرفع عن النار وتضاف له الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب تماماً

يضاف لها البندق حال إضافته ويقلب

يوضع الخليط في القالب فوق ورق الزبدة ويترك ليتماسك في الثلاجة 6 ساعات علي الاقل

نقوم بوضع الماء مع الجيلاتين ويترك 2 دقيقة حتي يصبح قرص صلب

تخفق الكريمة مع السكر والفانيليا والكاكاو والشوكولاتة القابلة للدهن حتي تتماسك

يسخن خليط الجيلاتين دقيقة علي النار

ثم يضاف للكريمة ويقلب

تخرج طبقة الفادج من الثلاجة

يوضع فوقها من الحواف حبات من الفراولة المقطعة

ثم تغطي بكريمة الشوكولاتة التي قمنا بتحضيرها

تترك بعد ان تغطي بالثلاجة حتي تتماسك تماماً

تخرج وتزين بالفراولة والكريمة وصوص الشوكولاتة وتقدم