طريقة عمل ترايفل البراوني بالقشطة وكريمة موس الشوكولاتة

لمحبي البراوني والترايفل الكريمي يمكن الآن الجمع بين الوصفتين في طبق حلي واحد!

المقادير اللازمة

للبراوني

170 جم شوكولاتة داكنة مفرومة خشنة

3/4 كوب (170 جم) زبدة غير مملحة مكعبات

2 بيض

3/4 كوب (160 جم) سكر بني

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب (75 جم) دقيق لجميع الأغراض

لكريمة الشوكولاتة

كوب حليب

ملعقة كبيرة نشا الذرة

100 جرام شوكولاتة مفرومة خشن

مكعب زبدة

ربع كوب سكر

للقشطة

100 ملل كريمة مخفوقة

2 عبوة من القشطة النباتي

ربع كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

بسكويت أوريو مفتت

طريقة العمل

البراوني

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)

ادهني صينية خبز مربعة مقاس 8 بوصات (20 سم) وقومي بتبطين قاعها بورقة من ورق الزبدة واتركها تتدلى على الجانبين

في وعاء فوق غلاية مزدوجة أو في الميكروويف تذوب الشوكولاتة مع الزبدة وتترك لتهدأ

في وعاء آخر يمزج البيض والسكر البني والملح مع الخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا

يضاف خليط الشوكولاتة والدقيق ويقلب حتى يصبح ناعمًا

يصب الخليط في الصينية المحضرة

اخبزيها لمدة 23 إلى 25 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود أسنان في وسط الكعكة ويخرج مع بضع كتل وليس نظيف تمامًا

دعيه يبرد في الصينية حوالي ساعتين

يرفع من الصينية ويقطع إلى مربعات ويترك جانباً

كريمة موس الشوكولاتة

يقلب السكر والنشا مع الحليب

يرفع علي النار ونستمر في التحريك

تضاف الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب ونحصل علي خليط سميك

يرفع عن النار ونضيف الزبدة وتقلب حتي تذوب تماماً

يترك جانباً مع تغطية الوجه

تحضير القشطة

تخفق الكريمة والسكر معاً حتي تتماسك

نضيف القشطة والفانيليا ونخفق حتي نحصل علي خليط ناعم

تترك لتبرد

تحضير الترايفل

نحضر طبق ترايفل او كاسات تقديم بحسب المتوفر

نضع قطع من البراوني

ثم طبقة من موس الشوكولاتة

ثم طبقة من القشطة

ثم طبقة من الاوريو المفتت

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

ثم تترك لتبرد تماما بالثلاجة وتقدم